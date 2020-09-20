أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أن غالبية مناطق البلاد تشهد طقسا مستقرا، مشيرا إلى سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن مناطق رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة و الجبل الغربي ستكون به السماء صافية مع احتمال ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 30 و34 درجة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا غدا الإثنين على غالبية المناطق.

وقال المركز إن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة، ستكون بها الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على أقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 25 و31 درجة، وما بين 34 و36 درجة على جالو والجغبوب.

وأضاف المركز أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة، ستكون بها السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة وتسجل انخفاضا طفيفا غدا، كنت ستكون السماء صافية في مناطق الكفرة و السرير و تازربو والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

The post الأرصاد : البلاد تشهد طقسا مستقرا و توقعات بتساقط الأمطار على الساحل الشرقي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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