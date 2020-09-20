ميناء الخمس يترقب وصول 3 سفن تجارية

يتوقع ميناء الخمس البحري وصول عدد من السفن التجارية إلى أرصفته كان من المفترض أن تصل قبل عدة أيام إلا أنها لم تصل بعد.

ومن بين السفن المتوقع وصولها، سفينة نقل الحبوب “كيستريل” التابعة للوكيل الملاحي الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3000 طن من حبوب القمح.

كما يترقب الميناء دخول السفينة “ماجد بي” لنقل الأسمدة والتابعة للوكيل الملاحي الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 2700 طن من الأسمدة.

وبحسب البيانات التي نشرتها إدارة ميناء الخمس، من المتوقع أيضاً وصول السفينة “اوسو” لنقل الفوسفات والتابعة للوكيل بحر بنغازي للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها أكثر من 1000 طن من الفوسفات الزراعي.

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