المشري يبحث والسفير الألماني مبادرات وقف إطلاق النار

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأحد مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار.

وذكر المجلس في بيان أن المشري وأوفتشا ناقشا خلال لقاء في العاصمة طرابلس «تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد». كما بحث الجانبان «فرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور ألمانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام»، حسب نص البيان.

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ويوم الخميس الماضي، دعا المشري في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى ضرورة تمثيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «في أي حوار يناقش العملية الدستورية» بما يضمن التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية والتمهيد للاستفتاء على مشروع الدستور «المنجز» وإجراء الانتخابات

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