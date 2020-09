قوى التيار المدني: نرفض أن یكون حفتر ومن دعمه طرفًا في أي حوار

أكدت ما تُسمى بقوى التيار المدني، على موقفها الرافض بأن

یكون حفتر ومن دعمه طرفًا في أي حوار، في إشارة إلى رفضها للاتفاق الذي تمّ بين النائب

في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق ومندوب عن حفتر، بشأن إنتاج

وتصدير النفط.

ورآت القوى، أن تغول الأجهزة التنفیذیة وممارستها سلطاتها

دون حسیب ولا رقیب وانتشار الفساد بكل أنواعه، ما هو إلا نتيجة للخلل في مكوناتها،

بالإضافة إلى تفكك الأجهزة التشريعية وانسياقها وراء مصالح ضيقة، وغياب دور السلطات

القضائیة والمؤسسات الرقابية والقانونیة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات المالیة

والمعيشية والاجتماعیة والخدمية، وكثرت البطالة بین الشباب، ويعانى المواطن ما يعانيه

جراء ذلك من ضنك الحیاة الیومیة.

وكشفت عن محاولات واضحة لسد الطريق أمام المبادرات الليبية الحقيقية،

رغبة من مُتصدري المشهد في البقاء وسط الفساد والدفع بالبلاد إلى أتون مزيد من الأزمات،

بالإضافة إلى مسارعة بعثة الأمم المتحدة في فرض جملة من اللقاءات التي دعت لها أطراف

من اختيارها وبدون أية معايير ممارسة الإقصاء والإبعاد.

واستنكرت القوى، ما قام به معيتيق، من التجرؤ على عقد لقاءات

مع أعوان حفتر، معتبرة أن ما قام به معيتيق يعيد إلى الأذهان ما تردد من أنه تدخل ومنع

استمرار العملية العسكرية التي تستهدف استعادة سرت، وما ترتب على ذلك من إتاحة المجال

أمام حفتر والأطراف المعاونة له، من التحشيد واحتلال مواقع جديدة في سرت والمناطق المحيطة

بها.

كما حمّلت القوى، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، مسؤولیة هذه التصرفات، ما لم یقم باتخاذ إجراءات سریعة وحاسمة ضدها ومحاسبة

المسؤول عنها وعدم الاعتراف بها، كما طالبت البعثة الأممية بعدم القبول أو دعم أي مقترحات

لحل الأزمة اللیبیة تكون خارج إطار ما أقره مجلس الأمن وخارج إطار الاتفاق السياسي

الليبي، معتبرة أن الحل السلمي هو الخیار الوحید لحل الأزمة الليبية مع الاحتفاظ بصد

أي عدوان داخلي أو خارجي، وأن الحوار اللیبي بجمیع مساراته یجب أن تشارك فیه القوى

الفاعلة والمؤثرة.

وشددت القوى، على أنها ترفض استغلال قضیة إغلاق أو فتح الموانئ

النفطیة لغرض تحقیق مصالح شخصیة ودغدغة مشاعر المواطن بحلول وهمیة واهیة تزید من تأزم

الوضع السیاسي ولا تحقق أي نتائج حقیقیة لصالح الوطن والمواطن.

