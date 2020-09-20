«أمن طرابلس»: القبض على متهمين بسرقة وقتل

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على شخصين بتهمة سرقة سيارة مواطن بالإكراه «استعمال السلاح».

وأشارت المديرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن اعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج و بالتعاون مع أعضاء التحري بمركز شرطة جنزور تمكنا من القاء القبض (ف. م.م) اثر قيامه واخر ( ع.م.ظ) بسرقة السيارة.

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ولفتت إلى «ضبطهما في بوابة 17 وإحالتهما لمركز الفرناج مساء أول من أمس تمهيدًا لاحالتهما لنيابة سوق الجمعة في قضية سرقة السيارة. يذكر ان المتهم الأول هارب من مؤسسة الاصلاح و التأهيل صبراتة على ذمة قضايا قتل في زوارة و اخرى في صبراتة.

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