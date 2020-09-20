السراج يبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد السفير الأماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، لتباحث “مستجدات الأوضاع في ليبيا والتعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وقالت حكومة الوفاق إن السفير الألماني عبر عن “تقديره لإعلان (السراج) عن رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة التي من المفترض أن تشكلها لجنة الحوار، ودعا السفير كافة الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة”.

وأضاف بلاغ الوفاق أن الجانبن اتفقا “على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاث لحل الازمة الليبية ” أمنية واقتصادية وسياسية ” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.”