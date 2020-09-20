الخليج للنفط تبدأ التجهيز لإعادة العمل بحقول الشركة والميناء

وجه رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة، جميع الإدارات والوحدات الإدارية للتجهيز للبدء فى التشغيل وإعادة العملية الإنتاجية بحقول الشركة والميناء.

وطالب احتيتة في تدوينة عبر صفحة الشركة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الإدارات باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة للتشغيل حسب الإجراءات المعمول بها، مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالسلامة، والتنسيق بين الإدارات لضمان إعادة التشغيل فى أسرع وقت.

وشدد احتيتة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الترتيبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم أماكن العمل والراحة وغيرها من الترتيبات الخاصة بمكافحة الجائحة.

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