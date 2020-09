الخليج للنفط تبدأ التجهيز لإعادة العمل بحقول الشركة والميناء

وجه رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة، جميع الإدارات والوحدات الإدارية للتجهيز للبدء فى التشغيل وإعادة العملية الإنتاجية بحقول الشركة والميناء.

وطالب احتيتة في تدوينة عبر صفحة الشركة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الإدارات باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة للتشغيل حسب الإجراءات المعمول بها، مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالسلامة، والتنسيق بين الإدارات لضمان إعادة التشغيل فى أسرع وقت.

وشدد احتيتة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الترتيبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم أماكن العمل والراحة وغيرها من الترتيبات الخاصة بمكافحة الجائحة.

