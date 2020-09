حماية وتأمين سرت والجفرة: نرفض أن نكون طرفًا في أية مناورات سياسية

أصدرت غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة، اليوم الأحد،

بيانًا لتأكيدها على الحفاظ على مدينة الدولة.

وأكدت الغرفة، على عدم الاكتراث لخطوط أو تقسيمات ترسم في الداخل

أو من الخارج، مشددة على أنها تنضوي تحت إمرة قوات المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، وتتبع تعليمات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وآمر الغرفة.

كما ترفض الغرفة، رفضًا باتًا الزجّ بها في مماحكات سياسية ومنافع

شخصية سواء أكانت من جهات سياسية أو حكومية أو مناطقية مهما كانت، كما نرفض أن تكون

الغرفة ورجالها طرفًا في أية مناورات سياسية، حتى إن اتخذت شعارات برّاقة.

