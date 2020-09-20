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«غرفة سرت- الجفرة»: لا نكترث بخطوط وتقسيمات ترسم من قبل «الواهمين» في الداخل والخارج

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت ما تسمى بـ«غرفة عمليات وتأمين وحماية سرت – الجفرة» التابعة لمليشيات السراج، أنها حريصة على عدم المساس بما وصفته بـ«وحدة التراب والوحدة الوطنية للدولة الليبية.

وقال بيان صادر عن المليشيات التي يقودها المدعو إبراهيم بيت المال: “يقول تبارك وتعالى في كتابة العزيز ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق الله العظيم، نترحم على أرواح «شهدائنا» الذين جادوا بأرواحهم في سبيل «تحرير الوطن» من براثن «الظلم» والحفاظ على «مدينة الدولة» ونرجو الشفاء العاجل لجرحانا”.

وأضافت “إننا نؤكد على حرمة المساس بوحدة التراب والوحدة الوطنية للدولة الليبية، وبأننا لا نكترث بخطوط أو تقسيمات ترسم من قبل الواهمين في الداخل أو من الخارج، كما نؤكد بأننا ننضوي تحت إمرة القائد الأعلى للجيش الليبي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وننفذ تعليمات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وأمر الغرفة”، على حد وصفها.

وتابعت “نرفض رفضا باتا الزج بالغرفة في مماحكات سياسية ومنافع شخصية سواء أكانت جهات سياسية أو حكومية أو مناطقية، مهما كانت، كما نرفض أن تكون الغرفة ورجالها وتضحياتهم طرفا في أية مناورات سياسية، حتى إن اتخذت شعارات براقة”، بحسب قولها.

ودعت الجميع إلى التعاضد والتكاتف وحماية «مدنية الدولة»، متابعة “يجب أن نكون أوفياء لشهدائنا الذين ذادوا عن الوطن وقدموا التضحيات الجسام، فوطننا وبخاصة في هذا التوقيت الحرج يتطلب من جميع القوى الوطنية السياسية نبذ الخلاف وتغليب مصلحة الوطن”، وفقا لتعبيرها.

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إبراهيم بيت المال الدولة المدنية سرت الجفرة مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا مثل اى خروف من قطيع الاخوان ويتنفس الكذب ولو كان عندك ذرة رجولة اقترب من الخط الاحمر ياحمار وعن اى شهداء ياغبى تتحدث لكلاب النار الاشرار الذين حاربوا الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب فكيف يكون شهيدا من دافع عن مفسدين فى الارض ومرتزقة من سوريا ومهربى بشر واحتلال تركى نجس انت واحد من كلاب النار الاشرار فى الدرك الاسفل من النار ولانك غبى تستشهد باية وتفعل عكسها قال تعالى :-
    كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)
    فمن يعمل بهذه الاية هو من يسعى لتوحيد الشعب الليبى ومع ذلك تحاربوه وهو المشير خليفة حفتر ومعتيق عملوا بقوله تعالى :-
    وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
    اما انتم ايها الاخوان شر خلق الله فتنطبق عليكم صفات المنافقين كاملة
    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» خرجه البخاري ومسلم.
    هل تعرف ايها الجاهل بابسط مبادئ الاسلام انه حتى حد الحرابة وهو اقصى عقوبة للافساد فى الارض بعدها اية عفو لمن يتوب قبل المقدرة عليه وهذا ما يتعامل به الجيش الوطنى مع من افسدوا من المجلس الرئاسى من اجل المصلحة العامة فليس التعامل مع معتيق او حتى السراج فيه انكار لجرائمهم بل الهدف هو المصلحة العامة وترك حسابهم على الله
    قال تعالى :-
    إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34)
    لهذا راينا رسول الله يعفو عن قاتل اعظم الشهداء واحبهم الى قلبه سيدنا حمزة عفى عن وحشى وعن خالد بن الوليد قائد المشركين فى غزوة احد لم يطلب قتلهم عندما طلبوا الدخول فى الاسلام ما اعظم الاسلام السمح واللعنة على الاخوان شر خلق الله

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  • انت مجرد كلب عند اردوغان تنفذ ما تؤمر به وامر طبيعى لانك غبى وعبيط ان لا تكترث بالمخاطر حيث هلك اكثر من الف خروف حاولوا الاقتراب من الخط الاحمر ومن بعدها اتعلموا الادب فسيدك المعتوه يعرف جيدا بأس الجيش المصرى الاقوى فى المنطقة ومتقدما فى التصنيف العالمى على تركيا واسرائيل وايطاليا والمانيا وبعد فرنسا الا تكرث ياغبى بجيش يمتلك القوة المدرعة الرابعة عالميا ويمكنها الوصول للخط الاحمر خلال 24 ساعة وقوة بحرية هى السادسة عالميا من يكترث بهذا الامور هم الخبراء فى المجال العسكرى اما انت حمار فى ابسط مبادئ العسكرية وجاهل لم تقرأ نتائج المواجهات السابقة بين الجيش المصرى والتركى حيث دمر الجيش المصرى الجيش التركى مرتين ولولا تدخل اوربا لكانت تركيا ارث مصرى

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