الدغيس يوضح الفرق بين الإنفلونزا والكورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

20 September, 2020

قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأستاذ علم الفيروسات بجامعة طرابلس إبراهيم الدغيس، أن “الإنفلونزا” و “كورونا” كل منهما عبارة عن مرض فيروسي معدي يصيب الجهاز التنفسي. رغم كون المادة الوراثية (Genome) لكلا الفيروسين هو الحمض النووي الريبي (RNA) ولكن المسبب لهذين المرضين فيروسات مختلفة.

وأوضح الدغيس، في ورقة تحليلية بعنوان (الإنفلونزا والكورونا وكيفية التفريق والتشخيص)، أن مرض الكورونا يحدث بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد يسمى (SARS-CoV-2) من العائلة الفيروسية (Coronaviridae) وتحدث الإنفلونزا بسبب الإصابة بفيروسات الإنفلونزا من العائلة الفيروسية (Orthomyxoviridae)، لافتا إلى أن كلا المرضين لديهما أعراض تتفاوت وتتدرج من عدم ظهور الأعراض (asymptomatic) إلى ظهور أعراض شديدة. أهم الأعراض المتشابهة بين المرضين تشمل الحمى أو الشعور بحمى، سعال (كحة)، ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، التعب (الفشل)، التهاب الحلق، سيلان أو انسداد الأنف، آلام في العضلات أو آلام في الجسم، وصداع في الرأس.

وأضاف الدغيس، أن هناك بعض الأعراض التي فد تميز الكورونا إلى حد ما عن الانفلونزا مثل التغيير أو فقدان حاسة التذوق أو الشم وكذلك قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال، وفترة الحضانة وهي المدة الزمنية من دخول الفيروس لجسم الانسان وظهور الأعراض تكون في الانفلونزا من 1-4 أيام أما في حالة الكورونا من 2-14 يوم وبمتوسط 5 أيام، قائلا: “نظرًا لأن بعض أعراض الأنفلونزا والكورونا متشابهة، فقد يكون من الصعب معرفة الفرق بينهما بناء على الأعراض وحدها، وقد تكون هناك حاجة لإجراء اختبار للمساعدة في تأكيد التشخيص. اختبار [CDC Influenza SARS-CoV-2 (Flu SC2) Multiplex Assay] هو اختبار (RT-PCR) والذي يكتشف ويميز الحمض النووي الريبي (RNA) من فيروس الكورونا عن فيروس الأنفلونزا (A) والإنفلونزا (B) من المسحات المأخوذة من المرضى في المرحلة الحادة من العدوى. وقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريح استخدام الطوارئ (EUA) لهذا الاختبار في 2 يوليو 2020″.

وتابع، :”هذا يعني أخذ مسحة واحدة من المريض ومن ثم استخلاص الحمض النووي الريبي (RNA) وبعد ذلك إجراء اختبار واحد (RT-PCR) يستطيع الكشف عن الآتي: جين ( N ) بروتين الكابسيد (Virus Nucleocapsid) الخاص للكشف عن فيروس الكورونا (SARA-CoV-2)، وجين (M) الماتركس (Matrix) الخاص للكشف عن فيروس الانفلونزا (A)، وجين (NS2) غير التركيبي 2 (Non-structural 2) الخاص للكشف عن فيروس الانفلونزا (B)، وجين (RP) آر نيز بي (RNase P) الخاص للكشف عن الحمض النووي البشري كمؤشر داخلي (Internal Control)، وتحكم موجب (Positive Control) وهو (FluSC2PC) للتأكد من أن الاختبار يعمل بشكل صحيح”، مشيرا إلى أن الاختبار المذكور أعلاه غير متوفر في ليبيا حاليا، معربا عن أمله في أن تعمل الدولة أو القطاع الخاص على توفيره ليسهل التفريق بين الحالات هل هي كورونا أو انفلونزا وخاصة وأن فصل الخريف قد بدأ وفصل الشتاء على الأبواب.