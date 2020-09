أخبار ليبيا24 كشف مصدر أن مدينة مصراتة شهدت الخميس عملية تصفية جديدة لأحد عناصر المليشيات من قبل مسلحين. وأضاف المصدر أن المليشياوي أحمد الربيع تمت تصفيته من قبل مسلحين لم يتم تحديد هويتهم. وذكر المصدر أن الربيع من مواليد فبراير 1996 ومن سكان قصر حمد في مدينة مصراتة تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين أثناء […]

The post تصفية أحد عناصر مليشيات مصراتة appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24