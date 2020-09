مصادر تؤكد استئناف العمل في بعض منشأت النفط

أفادت مصادر صحفية، الأحد، بأن مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي أكدا أن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمل بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن الرفع الجزئي عن اقفلات تصدير النفط.

وأوضحت المصادر أنه جرى استئناف الإشغال في الحقل و المهندسين سوف يعودون إلى المنطقة منذ يوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتضح حتى الآن توقيت استئناف الإنتاج ولم يصدر تعقيب من مؤسسة النفط.

وكانت قد قالت شركتان تابعتان للمؤسسة إنهما أصدرتا توجيهات للعاملين ببدء العمل للتحضير لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، والتي كانت تنتج حوالي 300 ألف برميل يوميا أوائل العام الماضي، إنها أصدرت تعليمات للعاملين لبدء العمليات للإعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت.

ولفتت شركة سرت للنفط إلى أنها أصدرت توجيها للعاملين لأخذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

