“عمل الوفاق” تُنهي ربط منظوماتها بالأحوال المدنية‎

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أمس السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي في “فيسبوك” عن انتهاء ربط منظوماتها بمنظومة الأحوال المدنية.

وفي السياق ذاته قال وزير العمل المهدي الأمين إن أعمال الربط الإلكتروني بين منظومات الوزارة ومنظومة النفوس بمصلحة الأحوال المدنية قد انتهت.

وفي غضون ذلك أكد المهدي أن نتائج الربط كشفت عن أعداد كبيرة من الأسماء الوهمية، بالإضافة إلى بيانات لأشخاص متوفين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة ستكون في إطار الإصلاح من خلال استهداف الربط مع منظومة مكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد أعلنت أن لجنة مُتابعة الرقم الوطني على القطاع الخاص رصدت 7000 حالة ازدواج وظيفي خلال عملها طيلة السنتين الماضيتين، تضمنت حالات تضارب في المصالح الوظيفية في مختلف المؤسسات.

وقالت وزارة العمل في وقت سابق، إن عدد موظفي القطاع العام في ليبيا يبلغ 2.3 ملايين فرد موزعين على كافة القطاعات، فيما بلغ عدد الباحثين عن العمل أكثر 128 ألف باحث مسجلين في أكثر من 115 مكتبا تابعا للوزارة.

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