تحذيرات من تقلبات جوية شرق ليبيا.. و”الهلال الأحمر” يتحرّك

أطلقت شبيبة الهلال الأحمر في درنة جملة تحذيرات مبكرة من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المدينة نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.

وفي إطار الاستجابة السريعة لفريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة، انطلق فريق الطوارئ إلى الأحياء السكنية القريبة من ساحل البحر لتنبيه السكان بضرورة أخذ الحيطة والحذر بعد صدور توقعات لتقلبات جوية قد تحدث قرابة السواحل الليبية الشرقية.

وتم نشر العديد من النقاط الخاصة بالإسعاف بكامل النطاق الجغرافي لمدينة درنة تحسباً لأي طارئ يحدث في تلك المناطق بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد، وجهزت شبيبة الهلال الأحمر في درنة هناك فريق إخلاء في المواقع المهددة لإخلاء العائلات المقيمة بالأحياء القريبة من شواطئ المدينة.

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