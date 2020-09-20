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تحذيرات من تقلبات جوية شرق ليبيا.. و”الهلال الأحمر” يتحرّك

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شبيبة الهلال الأحمر في درنة جملة تحذيرات مبكرة من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المدينة نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.

وفي إطار الاستجابة السريعة لفريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة، انطلق فريق الطوارئ إلى الأحياء السكنية القريبة من ساحل البحر لتنبيه السكان بضرورة أخذ الحيطة والحذر بعد صدور توقعات لتقلبات جوية قد تحدث قرابة السواحل الليبية الشرقية.

وتم نشر العديد من النقاط الخاصة بالإسعاف بكامل النطاق الجغرافي لمدينة درنة تحسباً لأي طارئ يحدث في تلك المناطق بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد، وجهزت شبيبة الهلال الأحمر في درنة هناك فريق إخلاء في المواقع المهددة لإخلاء العائلات المقيمة بالأحياء القريبة من شواطئ المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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