ليبيا: رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والمنشآت النفطية "الآمنة"

أفادت المؤسسة الليبية للنفط بأن المنشآت والحقول النفطية الآمنة لم تعد تحت حالة “القوة القاهرة” التي كانت ترادف تعليق العمل بشكل مؤقت نظرا إلى ظروف خارجية غير متوقعة قد تمنع طرفا من الأطراف المتعاقدة من الوفاء بالتزاماتها. ويأتي هذا الإعلان بعد قرار المشير خليفة حفتر الجمعة إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق “شروط” تضمن “التوزيع العادل لعوائده”. وأوضحت المؤسسة أن حالة “القوة القاهرة” تبقى مفروضة على الحقول والموانئ النفطية التي لا تزال تحت سيطرة “الجماعات المسلحة”.

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