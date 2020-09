استقبل

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، اليوم الأحد، السفير

الأماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، لتناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية

بين البلدين.

وعبر

أوفتشا، عن تقديره لإعلان السراج عن رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة

التي من المفترض أن تشكلها لجنة الحوار، داعيًا كافة الأطراف الليبية إلى العمل

على ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.

واتفق

الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة

الليبية، وهي الأمنية والاقتصادية والسياسية التي ستقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.

The post السراج يستقبل السفير الألماني لدى ليبيا ويتفقان على الالتزام بمخرجات “برلين” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24