“السراج” يبحث مع “سفير برلين” مساهمة الشركات الألمانية في مشاريع “البناء والتعمير”

أعلنت وسائل إعلام حكومة الوفاق، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، استقبل، اليوم الأحد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وبحسب وسائل إعلام “الوفاق” جدد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا تقديره لإعلان “السراج” عن رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة التي من المفترض أن تشكلها لجنة الحوار، ودعا السفير كافة الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.

ووفقا لوسائل إعلام “الوفاق” اتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة الليبية “أمنية واقتصادية وسياسية” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وعلى صعيد آخر بحث الاجتماع ملف التعاون الثنائي ومساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير.

وكان قد التقى القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، اليوم الأحد، السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” في العاصمة طرابلس.

وحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، فقد ناقش الطرفان خلال اللقاء المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه.

كما ناقش “المشري” مع السفير الألماني تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، ودور ألمانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وجدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اتهمت الجمعة الماضية، “المشري” بمحاولة عرقلة الاتفاق الذي تم بإعادة إنتاج النفط، وذلك في بيان رسمي لتوضيح تداعيات ودوافع قرارها باستئناف إنتاج وتصدير النفط.

وأوضحت القيادة العامة، في بيانها، أن مشاركتها الفعالة في الحوار الليبي الليبي الداخلي والذي تفاعل معه بشكل إيجابي وشارك به أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي أسفر عن التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء.

وبينت القيادة العامة:” اليوم في الثامن عشر من سبتمبر كان من المقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة أمنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات.

وتابعت القيادة العامة في بيانها:” وعلى ضوء هذه الإنجازات قامت ميليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري بالضغط على أحمد معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت.”