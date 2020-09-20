«مكافحة الأمراض»: 715 إصابة جديدة وثمان حالات وفيات بفيروس كورونا المستجد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين 3318 عينة استلمها المركز من مختلف المختبرات المنتشرة في ربوع البلاد.

وأوضح أن الحالات الإيجابية منها 511 جديدة و204 حالات مخالطة، مشيرا إلى التأكد من سلبية 2746 عينة، فيما جرى تسجيل ثمان حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، وشفاء 389 آخرين.

وبذلك، يصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 27 ألف و949 حالة، مازال 12 ألف و447 منها نشطا، فيما بلغ عدد الوفيات 444 حالة، والمتعافين 15 ألف و68 شخصا.

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