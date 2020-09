بلدي جنزور يقرر غلق المحال التجارية بالبلدية لمدة 10 أيام بدءا من الغد للوقاية من كورونا

قرر المجلس البلدي جنزور الأحد، غلق كافة المحال التجارية داخل نطاق البلدية لمدة 10 أيام بداية من 21/9/2020 وحتى 1/10/2020 كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا داخل البلدية.

وأوضح المجلس في قراره الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن محال بيع المواد الغذائية و اللحوم و الصيدليات و أماكن بيع الخضروات ومصانع تنقية المياه، تم استثنائها من القرار على أن تمارس نشاطها بواقع 24 ساعة.

وطالب المجلس كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين له.

