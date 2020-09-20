بلدية طبرق تستنكر تعذيب المهاجرين غير الشرعيين وتطالب برفع الغطاء الاجتماعى عن المجرمين

استنكر المجلس التسييري لبلدية طبرق وبأشد العبارات الاعتداء على المهاجرين غير الشرعيين الذين تعرضوا قبل أيام للتعذيب والابتزاز من قبل مجموعة خارجة عن القانون .

وبحسب إيجاز صحفى موقع من فرج هاشم بوالخطابية، رئيس المجلس التيسييرى لبلدية طبرق، فقد أكد المجلس التسييري لبلدية طبرق على سيادة دولة القانون، ودعا إلى تطبيق رفع الغطاء الاجتماعي الصادر عن مجلس الحكماء في الجرائم المتعلقة بتهريب البشر وتعذيبهم وابتزازهم، مؤكدا على تضامنه الكامل مع لجان التحقيق بخصوص الحادثة، وذلك لتعزيز التعامل الإنساني مع كل البشر بدون تمييز أو استثناء، كما دعا المجلس، كافة الجهات العامة وخاصة الأمنية والعسكرية بمعاقبة كافة الخارجين عن القانون وخاصة مهربي البشر.