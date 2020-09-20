المركز الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد وذلك ليوم السبت وفقا للبيان رقم 196، حيث تم تسجيل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و389 حالة شفاء، و8 وفيات.

وذكر المركز الوطني في بيانه اليوم الأحد، أنه استلم عدد (3318) عينة موزعة علي النحو التالي :

1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1598) عينة

2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (165) عينة

3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (165) عينة

4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (985) عينة

5 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة

6 – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (46) عينة.

8 – مختبر فرع المركز زوارة عدد (2) عينة

9 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (7) عينة

10 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (12) عينة

11 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (17) عينة

12 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة

13 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (46) عينة.

14 – مختبر فرع المركز الجفرة عدد (16) عينة.

وأوضح البيان أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي:

1 – عدد ( 2,746 ) عينة سالبة

2 – عدد (715) عينة موجبة ( 511 جديدة + 204 مخالطة )

ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 323 حالة جديدة

– عدد 104 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 5 جديدة

قصر الأخيار :

عدد 3 جديدة

3- مزدة :-

عدد 1 جديدة

4- الجفارة :-

عدد 3 جديدة

5- صرمان :-

عدد 6 جديدة

عدد 1 مخالطة

6- الزاوية الجنوب :-

عدد 2 جديدة

7 – المعمورة :-

عدد 22 جديدة

8 – الحوامد :-

عدد 7 مخالطة

9 – باطن الجبل:-

عدد 3 جديدة

عدد 6 مخالطة

10 – الحرابة:-

عدد 2 جديدة

11- الخمس :-

عدد 23 جديدة.

عدد 2 مخالطة

12 – النواحي الأربعة:-

عدد 1 جديدة

عدد 4 مخالطة.

13 – الأصابعة :-

– عدد 1 جديدة

14- : صبراتة

عدد 7 جديدة

عدد 5 مخالطة

15 – مسلاتة:-

عدد 3 جديدة

16 – المنشية – الجميل

عدد 1 جديدة

17- العجيلات :-

عدد 4 جديدة

18- جنزور

عدد 13 مخالطة

عدد 21 جديدة

19- السبيعة

عدد 2 جديدة

20- السواني

عدد 2 جديدة

عدد 3 مخالطة

21- ترهونة

عدد 4 جديدة

22- رقدالين

عدد 2 جديدة

23- الزاوية المركز

عدد 9 جديدة

عدد 4 مخالطة

24- القره بوللي

عدد 5 جديدة

25- الرياينة

عدد 2 جديدة

عدد 1 جديدة

26- زليتن

عدد 21 جديدة

عدد 20 مخالطة

27- مصراتة

عدد 21 مخالطة

28- وادي زمزم + بونجيم

عدد 2 مخالطة

29- بني وليد

عدد 1 جديدة

30 – العواتة

عدد 1 مخالطة

31- جادو

عدد 6 جديدة

32- الرجبان

عدد 2 جديدة

33- الكفرة

عدد 1 مخالطة

عدد 4 جديدة

34- اجدابيا

عدد 3 مخالطة

عدد 8 جديدة

35- تازربو

عدد 4 مخالطة

عدد 5 جديدة

36- طبرق

عدد 2 جديدة

37- زوارة

عدد 1 جديدة

38- الجفرة

عدد 3 مخالطة

عدد 4 جديدة

وجاءت تفاصيـل الــ( 389 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 295 في طرابلس

2 – عدد 5 في القره بوللي

3- عدد 14 في صبراتة

4- عدد 2 في اجدابيا

5- عدد 5 في تازربو

6- عدد 11 في مزدة

7- عدد 13 في العجيلات

8 – عدد 9 في الزاوية المركز

9 – عدد 4 في مصراتة

10 – عدد 1 في زليتن

11 – عدد 4 في الكفرة

12- عدد 2 في طبرق

13 – عدد 2 في باطن الجبل

14 – عدد 2 في غريان

15 – عدد 20 في صرمان

وأوضح البيان أن تفاصيـل الـ( 8 ) حالة الوفاة:

1- عدد 1 في القره بوللي

2- عدد 1 في الرحيبات

3- عدد 1 في اجدابيا

4- عدد 1 في الزاوية المركز

5- عدد 1 في درج

6 – عدد 1 في وادي زمزم

7 – عدد 1 في الكفرة

8- عدد 1 في غريان

وذكر البيان أنه في الإحصاءات العامة كانت إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” نحو 27,949، والحالات النشطة 12,447، والمتعافين 15,068، والوفيات 444.