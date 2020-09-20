غلاء أسعار الأعلاف والحبوب يُحرك “مكافحة الظواهر السلبية”

ناقش رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال اجتماع موسع رفقة وكيل وزارة الزراعة بالحكومة الليبية ومُراقب اقتصاد مدينة بنغازي ومندوبي شركات التصدير، بالإضافة لمندوبي شركات تصدير الأعلاف والحبوب المُستفيدة من خدمات الاعتماد المصرفي، أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف والحبوب.

وقال الجهاز إن هذا الاجتماع جاء استجابة لمُناشدة مربي المواشي بالمنطقة الشرقية لحل أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف والحبوب، وتضمن الاجتماع بحث أسباب غلاء أسعار الأعلاف والحبوب وآلية توزيعها لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة بطرق وأساليب لا تتعارض مع أرباح مُربي المواشي.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تنويه المستوردين والتُجار أصحاب الشركات بأن وحدات الجهاز ستنطلق في متابعة وتفتيش كل المخازن التي تختص في بيع وتوزيع الأعلاف والحبوب.

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