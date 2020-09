الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 8 حالات وفاة و 715 إصابة جديدة 389 حالة شفاء في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، عن تسجل 8 حالات وفاة و 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 389 للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،انه استلم ( 3318 ) عينة موزعة علي المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1598) عينة، و مختبر المركز المرجعي زليتن (165) عينة، و مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (165) عينة، و مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (985) عينة.

وقال المركز إن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية فحص (400) عينة، و مختبر فرع المركز الزاوية (46) عينة، و مختبر فرع المركز زوارة (2) عينة، و مختبر فرع المركز الكفرة (7) عينة، و مختبر فرع المركز اجدابيا (12) عينة، و مختبر فرع المركز تازربو (17) عينة، و مختبر فرع المركز طبرق (2) عينة، و مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (46) عينة، و مختبر فرع المركز الجفرة (16) عينة.

وأشار المركز إلى أن نتائج فحص العينات أثبتت سلبية ( 2,746 ) و 511 حالة إصابة جديدة و 204 حالة مخالطة.

