سفير ألمانيا: نُقدّر رغبة السراج بتسليم مهامه

أعرب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن تقديره لإعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن رغبته تسليم مهامه السلطة التنفيذية القادمة.

ودعا السفير الألماني خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي “كافة الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة”، فيما اتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة التقيّد بمُخرجات مؤتمر برلين التي تضمنت 3 مسارات رئيسية لحل الأزمة الليبية.

وبحث السراج مع أوفتشا مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى ملف التعاون الثنائي ومساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير.

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