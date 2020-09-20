مؤسسة النفط تستكمل تنفيذ مشروع مقر العزل بالكفرة

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بدعم جهود المسؤولين بمنطقة الشورى بالكفرة، من خلال تنفيذ مشروع تحوير مجمع العيادات بمنطقة الشورى الإدارية وتحويله إلى مركز عزل صحي، وذلك استمرار لجهود التصدي لانتشار جائحة كورونا.

كما أوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن الإدارة قامت خلال الأسابيع الماضية بتزويد المركز بعدد (2) أجهزة تنفس وايضا بمعدات ومستلزمات الحماية من فيروس كورونا.

وأكد مدير وحدة العزل فريد حقار، أثناء افتتاح المشروع، بأن هذا المركز وهذا الدعم سوف يكون له تأثير كبير في مجابهة هذه الجائحة بالنسبة لأهالي المنطقة.