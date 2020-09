الليبي للاستشعار : محطات الرصد سجلت هزة أرضية اليوم شرق المتوسط

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، الأحد، أن محطات الرصد العالمية سجلت هزة أرضية اليوم في تمام الساعة 10:15:56.0 بالتوقيت المحلي لليبيا.

وأوضح المركز في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قوتة الهزة بلغت 4.5 درجة على مقياس الزلازل، مشيرا إلى أن هذه الهزة وقعت بمنطقة شرق البحر المتوسط، وتبعد حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة طبرق وجنوب منطقة الأنخساف الأرضي حيث إنخساف الصفيحة الأفريقية تحت الصفيحة الأوروأسيوية.

ولفت المركز إلى أن هذه المنطقة شهدت العديد من الهزات الأرضية خلال اليومين الماضيين حيث تراوحت قوتها من أربعة إلى خمسة درجات تقريبا، موضحا أنه نظرا لبعد المركز السطحي لهذه الهزة عن ليبيا فمن الممكن الشعور بها في المناطق القريبة من السواحل الشرقية وليس لها تأثير على المباني لبعد المسافة.

