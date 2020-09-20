تعرف إلى توزيع حالات الإصابة الجديدة والوفيات والشفاء من فيروس كورونا في ليبيا

بـ 427 حالة، جاءت العاصمة طرابلس في صدارة المدن التي سجلت فيها حالات إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد، وذلك من بين 715 حالة جديدة سجلت في عموم البلاد، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد.

وأعلن المركز عن تسجيل 715 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، من بين 3318 عينة تسلمها المركز من مختلف المختبرات المنتشرة في ربوع البلاد، فيما جرى تسجيل ثماني حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، وشفاء 389 آخرين.

ووصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 27 ألفا و949 حالة، ما زال 12 ألفا و447 منها نشطا، فيما بلغ عدد الوفيات 444 حالة، وعدد المتعافين 15 ألفا و68 شخصا.

– 104 حالة مخالطة

غريان :

5 جديدة

قصر الأخيار:

3 جديدة

مزدة:

1 جديدة

الجفارة :

3 جديدة

صرمان :

6 جديدة

1 مخالطة

الزاوية الجنوب :

2 جديدة

المعمورة:

22 جديدة

الحوامد :

7 مخالطة

باطن الجبل:

3 جديدة

6 مخالطة

الحرابة:

2 جديدة

الخمس :

23 جديدة.

2 مخالطة

النواحي الأربعة:

1 جديدة

4 مخالطة.

الأصابعة :

– 1 جديدة

صبراتة:

7 جديدة

5 مخالطة

مسلاتة:

3 جديدة

المنشية – الجميل:

1 جديدة

العجيلات :

4 جديدة

جنزور:

13 مخالطة

21 جديدة

السبيعة:

2 جديدة

السواني:

2 جديدة

3 مخالطة

ترهونة:

4 جديدة

رقدالين:

2 جديدة

الزاوية المركز:

9 جديدة

4 مخالطة

القره بوللي:

5 جديدة

الرياينة:

2 جديدة

1 جديدة

زليتن:

21 جديدة

20 مخالطة

مصراتة:

21 مخالطة

وادي زمزم + بونجيم:

2 مخالطة

بني وليد:

1 جديدة

العواتة:

1 مخالطة

جادو:

6 جديدة

الرجبان:

2 جديدة

الكفرة:

1 مخالطة

4 جديدة

اجدابيا:

3 مخالطة

8 جديدة

تازربو:

4 مخالطة

5 جديدة

طبرق:

2 جديدة

زوارة:

1 جديدة

الجفرة:

3 مخالطة

4 جديدة

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