تمهيدا لترحيلهم .. مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس يسجل مهاجرين من مالي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، اليوم الأحد، أن مندوب سفارة مالي بليبيا سجل المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المالية من نزلاء مركز إيواء طرابلس.

وأوضح الجهاز في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عملية التسجيل تمت بحضور مندوب من المنظمة الدولية للهجرة لاستخراج وثائق سفر موقتة لهم، لتسهيل عودتهم طواعية إلى بلادهم مالي جوًّا، عبر مطار معيتيقة الدولي مباشرة إلى مطار العاصمة المالية باماكو.

وأشار المركز إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من بين مهاجرين تسلمهم مركز الإيواء في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه من المقرر إعادتهم إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين برعاية المنظمة الدولية للهجرة.

