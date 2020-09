التبو يستنكرون إعلان مجلس شيوخ وأعيان تبو ليبيا في مدينة مرزق

أصدر أعيان ومشايخ

التبو، بيانًا، اليوم الأحد، يؤكد أن انهيار الأجهزة الأمنية وخاصة استباحة الحدود

الجنوبية، أدى إلى اختراق النسيج الاجتماعي الليبي، وذلك بقيام أشخاص ليس لهم صلة

بليبيا بإداعاءهم تمثيل تبو ليبيا زورًا وبهتانًا، مرارًا وتكرارًا وأخرهم ما حدث

بمدينة مرزق يوم 6 / 9 / 2020.

وأوضح الأعيان

والمشائخ، أن بعض الأشخاص قاموا بتشكيل مجلس أسموه مجلس شيوخ وأعيان تبو ليبيا،

ونصبوا أحدهم رئيسًا لمجلسهم المزعوم في سابقة خطيرة جدًا تنمّ عن اختراق الأمن

القومي الليبي بالتلاعب بنسيج البلاد الاجتماعي.

وأكد البيان، على أن

المشيخة التبوية في ليبيا، عُرف تبّاوي ليبي صرف يمتد تاريخه لمئات السنين، وأن

التبو الليبيين يدينون ويستنكرون بشدة محاولات بعض الأشخاص اللعب بالنسيج التباوي الاجتماعي

الليبي، مُستغلين التدهور الأمني الذي يعانيه الجنوب الليبي، وأن تبو ليبيا

ملتزمين بالتمسك بأعرافهم وتقاليدهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لكل شخص يستغل

الفراغ الأمني الذي تعانيه البلاد وانتحال صفة لا يملكها، داعين إلى وحدة الصف

وإنهاء حالة الانقسام الحالية.

