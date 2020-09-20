تسجيل هزة أرضية على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال طبرق

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن محطات الرصد العالمية سجلت صباح اليوم الأحد على تمام الساعة 10:15:56.0 بالتوقيت المحلي لليبيا، هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس الزلازل، ويقع المركز لهذه الهزة بمنطقة شرق البحر المتوسط، ويبعد حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة طبرق.

وأوضح المركز الليبي للاستشعار عن بعد، أنه ونظرا لبعد المركز السطحي لهذه الهزة عن ليبيا فمن الممكن الشعور بها في المناطق القريبة من السواحل الشرقية، ولكن لا يكون لها تأثير يذكر على المباني لبعد المسافة.

وفيما يلي البيانات الخاصة بهذه الهزة الأرضية

الموقع: حوالي 200 كم شمال مدينة طبرق.

التاريخ: 20/09/2020م الوقت: 10:15:56.0 بالتوقيت المحلي لليبيا

القوة: 4.5 درجة العمق: 20 كم

خط العرض: 34.20 شمالا خط الطول: 23.86 شرقا