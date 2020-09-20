مظاهرة لـ”أطباء طرابلس” للمطالبة بالإفراج عن “الدكتور الغدامسي” ورفع المرتبات

نظم العشرات من أطباء طرابلس مظاهرة للمطالبة بحرية الدكتور المختطف عبد المنعم الغدامسي وتفعيل قرار المجلس الرئاسي رقم 885 لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية، القاضي برفع مرتبات العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.

والأسبوع الماضى، في 14 سبتمبر، اختطف مجهولون الدكتور عبد المنعم الغدامسي أخصائي الجراحة العامة من أمام منزله، وقد استنكر المجلس البلدي غدامس، حادثة الاختطاف، مطالبا الجهات المختصة العمل بسرعة على تحريره من الخاطفين.

وقامت النقابة العامة للأطباء بليبيا، بالتواصل مع الجهات الأمنية بخصوص اختطاف الدكتور عبدالمنعم الغدامسي، موضحة في بيان سابق لها، أنه لا توجد معلومات بهذا الخصوص، مطالبة الجهات المختصة بتحمّل مسؤولية تأمين الأطقم الطبية والطبية المساعدة،

وسرعة التدخل لحل ملابسات هذه القضية، وتحرير الدكتور المختطف،

فيما طالب مستشفى الهضبة الخضراء العام، بالحرية للدكتور عبدالمنعم الغدامسي، عبر صفحته على الفيسبوك.

وكشفت مصادر، أن الدكتور عبدالمنعم الثني الغدامسي، أختطف من قِبل مجهولين بالقرب من منزله بالعاصمة طرابلس، مرجحة أن عملية الاختطاف تمت في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة، وأن الدكتور عبدالمنعم الغدامسي، أحد الأطباء بمستشفى الخضراء وعيادة الشفاء الخاصة.