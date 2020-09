انطلاق قناة “تك يحرق كل شي” الفضائية.. قريبا

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، اقتراب موعد انطلاق قناة “تك يحرق كل شي” الفضائية على تردد 11411 أفقي. ويعرف عموم الليبيين، “تك” من خلال صفحتها الثرية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تهتم بكافة الأخبار التي تهم المواطن، وكانت صاحبة السبق – دومًا – في تتبع أخبار المعارك وجبهات القتال لحظة بلحظة، حيث اعتبرتها العديد من المنابر الإعلامية، مصدرًا موثوقًا في نقل الأخبار بمصداقية.

