الجالي: تركيا وقطر ستفقدان الكثير من المميزات بعودة تصدير النفط وفق الشروط المعلن عنها

ليبيا – رأى المحلّل السياسي عمران الجالي أنّ اتفاق استئناف إنتاج النفط سيحدث شقاقًا كبيرًا بين الكيانات والشخصيات والأجسام وحتى الدول المؤيدة لحكومة الوفاق.

الجالي قال خلال تصريح لموقه”إرم نيوز”: إنّ الشروط التي سيتمُّ بها إعادة تصدير النفط ليست في صالح أيِّ كيان أو تنظيم محلّي يدعم الوفاق في طرابلس.

وأوضح أنّ هناك دولًا مثل تركيا وقطر وإيطاليا، ستفقد كثيرًا من المميزات بعودة تصدير النفط وفق الشروط المعلن عنها.

كما بيّن أنّه في حالة عدم تطبيق هذه الشروط ستزداد المعاناة الحياتية للمواطن الليبي، ما سيزيد حدّة الاحتقان من الكيانات السياسية والتنفيذية في ليبيا وفي مقدّمتها حكومة الوفاق.

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