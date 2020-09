قال عضو مجلس النواب محمد العباني، الأحد، إن هناك سباق محموم يحدث في المشهد السياسي الليبي هذه الأيام بين متصدري الساحة، مشيرا إلى أن الكل يحاول الحفاظ على المراكز وحماية المصالح.

ووصف العباني في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما يحدث في المشهد السياسي بإعادة تدوير للنفايات بآلات سويسرية وأنامل إخوانية ورعاية من البعثة الأممية وبعض الدول ذات المصالح، لافتا إلى أن الليبيون منهم من يحمل على ظهره لوحة تحمل هويته ومن لا يحمل، جميعهم يلهث من شدة الجري.

وقال العباني إن هناك مواطنون يمنع صراخهم الذي نتج عن تضورهم جوعا وعطشا بالرصاص الحي، موضحا أن ما يحدث لا يعني المواطن ولا الوطن في شئ

The post العباني : ما يحدث في المشهد السياسي الليبي ” إعادة تدوير للنفايات” برعاية الأمم المتحدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24