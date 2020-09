أخبار ليبيا24 أكدت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية اليوم الأحد أنه بحسب النشرة الهربائية الصادرة عن إدارة التحكم الشرقية فإن العجز المقدر لهذا اليوم في حدود 300 ميغاوات. وأضافت الهئة العامة للكهرباء أنه بحسب هذا العجز فإن ساعات طرح الأحمال ستكون من 4 إلى 5 ساعات على كل مدن ومناطق المنطقة الشرقية […]

