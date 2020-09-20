انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية اليوم

انطلقت اليوم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، حيث أشرف وزير التعليم، فوزي بومريز، على انطلاق هذه الامتحانات، كما بحث مع مدير عام مصلحة الأرصاد الجوية بالحكومة الليبية، خالد الشريف، إمكانية إجراءات الامتحانات في الظروف المناخية المتوقعة، مؤكدا أنها جيدة ولن تعيق إجراء الامتحانات.

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