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بلدية طرابلس المركز: الاعتداء على الكهرباء والمياه “حرب باردة”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصفت بلدية طرابلس المركز، ما يحدث من إظلام في منطقة الجنوب والغرب نتيجة التعدي على محطات الكهرباء بحجة إرجاع التيار الكهربائي بالقوة وما ينتج عن قطع المياه، بالحرب الباردة وتهديد للأمن القومي.

ودعت البلدية في بيان أصدرته اليوم الأحد، المجلس الرئاسي لتحمل مسؤوليته وتكليف الجهات الأمنية لحماية المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية وملاحقة المخربين، محذرة من التراخي والإهمال تجاه هذه الأفعال التي ستؤدي لعطش العاصمة وفقدانها للطاقة الكهربائية.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت، السبت، عن حدوث إظلام تام في الشبكة الوسطى والجنوبية بسبب عدم استجابة بعض المناطق لعملية طرح الأحمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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