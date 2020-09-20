السراج والسفير الألماني يتّفقان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا لبحث مستجدّات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير الألماني جدّد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق تقديره لإعلان السراج عن رغبته في تسليم مهامّه للسلطة التنفيذية القادمة التي من المفترض أن تشكّلها لجنة الحوار، داعيًا كافّة الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.

واتّفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حدّدت مسارات ثلاثة لحلِّ الازمة الليبية: أمنية واقتصادية وسياسية، تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وعلى صعيد آخر بحث الاجتماع ملف التعاون الثنائي ومساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير.

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