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تعليق روسي بشأن استقالة السراج

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا.

وبحسب وكالة “إنترفاكس” الروسية، فإن بوغدانوف رأى أن الهدنة الراهنة في ليبيا يجب تثبيتها، مشيرا إلى ضرورة أن تخدم هذه الهدنة إطلاق حوار بين الأطراف الليبية، وليس تجزئة البلاد.

وفي تعليق له حول استقالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أوضح بوغدانوف أن هذه الاستقالة يجب ألّا تقود الى ما وصفها بفراغ إداري في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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