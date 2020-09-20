مركز العزل بمصراتة يفتح أبوابه أمام المصابين من بني وليد

أفاد مدير الخدمات الطبية بمركز العزل اثنين بالمعهد القومي للأورام بمصراتة، محمد الطويل، باستثناء المرضى من مصابي مدينة بني وليد، والسماح باستقبالهم في مركز العزل بمصراتة.

وأوضح مدير الخدمات الطبية أنه لوحظ وجود تناقص في عدد حالات الدخول من القاطنين بمدينة مصراتة، وهو مؤشر إيجابي للوضع الوبائي في المدينة.

مشيرا إلى أن قسم الكلى يستقبل مرضى من طرابلس والخمس وزليتن وبوقرين وتاورغاء والجنوب، وذلك لإجراء غسيل الكلى لمرضى كورونا من تلك المناطق لعدم توفر الإمكانات بها.

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