“بلدي البريقة”: ندعم مبادرة المشير  حفتر بفتح النفط ونطالب الثني بالعدول عن استقالته

أصدر المجلس البلدي البريقة ولجنة التوفيق والتحكيم وحكماء وأعيان بلدية البريقة بيانا مشتركا أكدوا من خلاله ترحيبهم ودعمهم لمبادرة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر بشأن فتح الموانئ النفطية ودعمهم أيضا لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا والأجسام المنبثقة عنه.

ودعا كل من لجنة التوفيق والتحكيم وحكماء وأعيان بلدي البريقة والمجلس البلدي البريقة، رئيس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني ضرورة العدول عن استقالته وذلك تقديرا لما قدمه من خدمات طيلة فترة رئاسته لمجلس الوزراء رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد البيان على دعم لجنة التوفيق والتحكيم وحكماء وأعيان بلدي البريقة والمجلس البلدي البريقة للنائب عن الدائرة الرابعة إدريس عبدالله المغربي والمنتخب عن البريقة وذلك نظير وقوفه التام إلى جانب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وحضوره الدائم لجميع جلسات مجلس النواب المنعقدة في دار السلام وانحيازه التام إلى الأجسام الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب ولما قدمه من خدمات لبلدية البريقة وضواحيها والبلديات المجاورة لها.