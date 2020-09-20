النمروش: مباحثاتنا مستمر مع تركيا وبدأنا في برامج بناء الجيش وتطويره

أخبار ليبيا 24 – أمن

أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، أن مباحثاتهم وتواصلهم مستمرة مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق الشرعية، على حد قوله.

وأشار النمروش في تصريحات نشرتها الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأحد، إلى أنهم بدأوا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة.

وأعلن النمروش، عن تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة، الذي سيكون له الأولوية في بناء الجيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس، دون نسيان فضل الضباط النزهاء من الجيش في إدارة المعارك، وفق قوله.

وجدد وزير الدفاع بحكومة الوفاق، تمسكهم ببناء الجيش على قاعدة من الدماء الشابة والسواعد القوية ليكونوا الحصن المنيع في وجه كل معتدٍ أثيم، يتربص بليبيا وأهلها ومقدراتها، على حد تعبيره.

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