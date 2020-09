قالت لجنة الأزمة ببلدية سرت، اليوم الأحد، إن أزمة نقص

الوقود في البلدية سببها عرقلة دخول الشاحنات المحملة بالوقود في بوابة أجدابيا.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحة البلدية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن سبب مشاكل ونقص الوقود بمحطات تزويد الوقود

ببلدية سرت هو عرقلة في بوابة أجدابيا للشاحنات المحملة بالوقود، وذلك حسب أفادة مدراء

شركة الخدمات النفطية الراحلة ليبيا نفط الشرارة.

هذا وتعاني مدينة سرت نقصا

شديدا في الوقود والديزل، منذ أكثر من شهر تقريبا دون حلول. كما تشهد محطات الوقود

بالبلدية التابعة لشركتي ” ليبيا نفط” و”خدمات الطرق السريعة”،

إقفالا تاما أمام حركة سيارات المواطنين للتزود بالوقود منذ أسابيع.

The post سرت .. أزمة نقص الوقود سببها عرقلة دخول الشاحنات في بوابة أجدابيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24