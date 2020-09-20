انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في الكفرة

كما انطلقت صباح اليوم بمدينة الكفرة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي، والتي ضمت أكثر من 650 طالبا موزعين على أكثر من 8 لجان .

حيث تم تنظيف وتعقيم المدارس من قبل فريق الهلال الأحمر فرع الكفرة، فيما قدمت كتيبة سبل السلام مواد التنظيف وساعدت في جلب أوراق الأسئلة .

هذا وقامت منظمة الحياة أمل للدعم النفسي بمساعدة قطاع التعليم عن طريق توزيع الحلوى على الطلاب وتوزيع الكمامات والكشف عليهم بقياس درجة الحرارة وتعقيم اليدين عن طريق بروتوكول متبع ومنظم.

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