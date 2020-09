أعلن رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، اليوم الأحد، أنه يرفض اتفاق إعادة فتح حقول النفط، ويطالب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بفتح تحقيق ضد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وأي جهة أخرى لها علاقة بالاتفاق.

