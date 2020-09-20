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وزارة الصحة المفوضة: توطين تقنية PCR في 25 منطقة 

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت وزارة الصحة المفوضة نجاحها في توطين تقنية البي سي آر في 25 منطقة؛ موزعة جنوبا وشرقا وغربا، وتأهيل أكثر من 120 عنصرا بشريا في استخدام التقنية بموجب اتفاقية موقعة مع مركز بحوث التقنيات الحيوية.
وجاء توقيع الاتفاقية حسب الوزارة التزاما منها بتطبيق خطة الاستجابة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، وتمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والعاملين في المختبرات المرجعية من الإلمام بمهارات التقنية، وإشراكهم في تعزيز قدرات المختبرات المرجعية التابعة لوزارة الصحة والمركز.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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