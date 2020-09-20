وزارة الصحة المفوضة: توطين تقنية PCR في 25 منطقة 

أعلنت وزارة الصحة المفوضة نجاحها في توطين تقنية البي سي آر في 25 منطقة؛ موزعة جنوبا وشرقا وغربا، وتأهيل أكثر من 120 عنصرا بشريا في استخدام التقنية بموجب اتفاقية موقعة مع مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وجاء توقيع الاتفاقية حسب الوزارة التزاما منها بتطبيق خطة الاستجابة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، وتمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والعاملين في المختبرات المرجعية من الإلمام بمهارات التقنية، وإشراكهم في تعزيز قدرات المختبرات المرجعية التابعة لوزارة الصحة والمركز.

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