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“هيئة الكهرباء بنغازي”: ساعات طرح الأحمال تصل إلى 5 ساعات بسبب نقص الوقود

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، اليوم الأحد، أنه بحسب النشرة الكهربائية الصادرة عن إدارة التحكم الشرقية فإن العجز المقدر لهذا اليوم في حدود 300 ميجاوات.

وأضافت الهيئة العامة للكهرباء، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه بحسب هذا العجز فإن ساعات طرح الأحمال ستكون من 4 إلى 5 ساعات على كل مدن ومناطق المنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء.

وأوضحت الهيئة العامة للكهرباء أن هذا العجز خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء وهو بسبب عدم تزويدها بالكميات الكافية من إمدادات الوقود الخفيف (الديزل).

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الأمر أسفر عن عدم رفع الوحدات التي تعمل بهذا النظام بكامل قدرتها الإنتاجية سواء في محطة كهرباء شمال بنغازي أو محطة كهرباء السرير الغربي.

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الهيئة العامة للكهرباء الوقود طرح الأحمال

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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