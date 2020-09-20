المشري يعلن رفضه لاتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط

أعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفضه لاتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقيادة العامة للجيش، ووصفه بـ “المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها”.

وقال المشري في بيان وجهه إلى رئيس وأعضاء مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق، إن :”هذا الإجراء يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي (مجلس النواب ومجلس الدولة ومجلس رئاسة الوزراء) واعتداء على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي، حيث أن إقفال الحقول النفطية وطباعة العملة من غير الجهة المخولة، وتكوين دين عام مجهول والاعتداء على أموال المودعين بالمصارف التجارية جرائم يجب معاقبة مرتكبيها وعدم التغاضي عنها”، بحسب البيان.

وطالب المشري، بفتح تحقيق عاجل في خلفيات هذا الموضوع، وإحالة نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب.