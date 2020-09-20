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المجلس الأعلى للدولة الليبية يعلن رفض اتفاق فتح موانئ النفط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

المجلس الأعلى للدولة الليبية يعلن رفض اتفاق فتح موانئ النفط بين نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء وقائد الجيش الليبي ويطالب حكومة الوفاق بفتح تحقيق.

يتبع…

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • راي الاخوانى الحشرى لاقيمة له فالصفقة الروسية تمت بالتوافق مع سيده اردوغان ولم نسمع انه رفض لان معتيق كان فى تركيا قبل الاعلان عن الاتفاق وقبلها كان وزيرى خارجية روسيا وتركيا !!!

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