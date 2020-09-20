“بلدية طرابلس”: على الرئاسي تحمل المسؤولية ونحذره من الإهمال الذى يهدد الأمن القومي

طالبت بلدية طرابلس المركز، المجلس الرئاسي بتحمل المسؤولية تجاه التعديات المستمرة على محطات الكهرباء، وحذره من الإهمال والتراخي الذى يهدد الأمن القومى الليبي.

وقالت البلدية في إيجاز صحفى اليوم : “للأسف الحرب لم تتوقف بل لازالت مستمرة ولكن بحلتها الباردة، إن ما يحدث طيلة هذه الفترة من إظلام تام على منطقة الجنوب والغرب نتيجة التعدي على محطات الكهرباء بحجة إرجاع التيار الكهربائى بالقوة وما ينتج عنه قطع التزويد بالمياه لأيام ، اصبح يجني ثماره السلبية على نفسية المواطن في ليبيا عامةً وطرابلس خاصةً وهذا الأمر يأتي ضمن سلسلة الحروب التي تقودها بعض الأطراف الخارجية لضمان استمرار ليبيا في دوامة الصراعات والحروب”.

وتابعت البلدية: “لهذا نكرر دعوتنا للمجلس الرئاسى لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث من هذه التعديات بتكليف الجهات الأمنية التابعة له لحماية المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية ومتابعة المخربين ، كما نحذره من أن التراخي والإهمال اتجاه هذه الأفعال سيؤدي لعطش العاصمة فضلاً على فقدانها الطاقة الكهربائية وهذا تهديد مباشر للأمن القومي .